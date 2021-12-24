ندوة إرشادية حول كيفية مكافحة مرض خياس طلع النخيل

2021/12/24 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

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الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

بالندوة الإرشادية التي أقيمت في مضيف

الشيخ عبد المحسن الجبوري بمنطقة (الطف)

إحدى مناطق قضاء الحسينية شمال

المحافظة بالتعاون مع شعبة ز

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