كربلائيلو....اول مجلة ثقافية متخصصة تصدر عن اتحاد أدباء كربلاء

2021/12/24 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت عن اتحاد الأدباء والكتاب في

كربلاء المقدسة اول مجلة ثقافية متخصصة

حملت عنوان " كربائيلو".





وقال رئيس تحرير المجلة الأديب والصحفي

سلام محمد البناي الذي يشغل أيضا رئاسة

اتحاد الأدباء في المحافظة: ا

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