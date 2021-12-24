السعودية: إصابة مدنيين اثنين بعد قصف للحوثيين على نجران وجازان

2021/12/24 | 22:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيب مدنيين اثنين، الجمعة، جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون باليمن على مناطق في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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