2021/12/24 | 22:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأنواء: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من غد السبت » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:13

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