2021/12/24 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء التونسية، الجمعة، إن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في خطط "اغتيال عدد من المسؤولين بالتواطئ مع مخابرات أجنبية"، كان قد أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيابة العامة التونسية تفتح تحقيقا في "خطط اغتيال مسؤولين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيابة العامة التونسية تفتح تحقيقا في "خطط اغتيال مسؤولين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).