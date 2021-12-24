2021/12/24 | 22:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B7wHB_i_o1k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد توقف لعامين.. عودة ملتقى الشباب القيادي بنسخته السادسة في أربيل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد توقف لعامين.. عودة ملتقى الشباب القيادي بنسخته السادسة في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).