2021/12/24 | 22:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qHA6zz3sa70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جهود عراقية للحد من ظواهر العنف ضد المرأة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جهود عراقية للحد من ظواهر العنف ضد المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).