وكلاء المواد الغذائية: استكمال توزيع مواد السلة الغذائية الثالثة على المواطنين (فيديو)

2021/12/24 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد عدد من وكلاء المواد الغذائية في العاصمة بغداد استلامهم السلة الغذائية من وزارة التجارة وتوزيعها على المواطنين بعد اكتمال مفرداتها.

وقال الوكلاء في حديث لوكالة (بغداد اليوم) انه "تم توزيع مفردات السلة من الحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم والزيت والتمن والمواد الاخرى على المواطنين".

وكان وزير التجارة علاء الجبوري اكد في 16- 12-2021 خلال الاحتفالية التي نظمتها دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة وبالتعاون مع هيئة النزاهة انخفاض مؤشرات الفساد في الوزارة بعد دخول القطاع الخاص الى ملف السلة الغذائية.

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