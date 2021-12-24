دعوة من المرور لهذه الفئة

2021/12/24 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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#تنويهيدعو السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق إسماعيل الربيعي)كافة اصحاب الدراجات النارية بالتوجه لمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات لتسجيل دراجاتهم من (٤٠) سي سي فما فوق وبكافة انواعها ( دراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات ) لغرض الاستفادة من قرار ٤٨ من قانون الموازنة رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الذي ضمن لهم حق التسجيل وقبل انتهاء الفترة المقررة لهذا القرار.

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