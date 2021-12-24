تصريح خطير ومفاجئ من وزير المالية: العراق قد يسرح موظفيه بعد 10 سنوات !

2021/12/24 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ادلى وزير المالية علي علاوي، اليوم الجمعة، بتصريح خطير حذر خلاله من تسريح العراق لموظفيه خلال عشر سنوات.

وقال علاوي في تصريح نقلته صحيفة المدى، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "هناك خطراً ومستوى تهديد كبير جدًا على المديات المتوسطة وخلال 10 سنوات من الان، بسبب استمرار العراق الاعتماد على النفط الذي يشكل اكثر من 90% من ايرادات الدولة".

وأكد على "ضرورة اتخاذ الاصلاحات القاسية منذ الان"، مبينا ان "العراق قد يسرح موظفيه بعد 10 سنوات".

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