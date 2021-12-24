المسيحيون في كركوك يحييون قداس ليلة عيد الميلاد المجيد

2021/12/24 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ احيا المئات من المسيحيين في كركوك قداس ليلة عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القلب الاقدس للكلدان في كركوك وسط اجراءات امنية ./انتهى

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