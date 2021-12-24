الكاظمي: مسيحيو العراق لهم دور كبير ويجب التشجيع على بقائهم وعودة المهاجرين منهم

2021/12/24 | 22:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،ان مسيحيي العراق لهم دور كبير ويجب التشجيع على بقائهم وعودة المهاجرين منهم.وقال الكاظمي خلال حضوره قداس ليلة عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية مار يوسف وسط بغداد:" ان زيارة البابا كانت مصداقاً على أهمية العراق، و هناك من حاول تحويل التنوع إلى ضعف"./انتهى7

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