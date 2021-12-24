2021/12/24 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت إحدى القرى المصرية في محافظة الغربية عثور الأهالي على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخ الجلد بجوار مصرف امتداد شوبر في نطاق القرية، وانتقلت الأجهزة المعنية والطب البيطرى وتم دفن الحمير.

وفوجئ أهالي قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بالعثور على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخا ومسروقا منها الجلود والآذان والذيول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال مدير عام الطب البيطري بالغربية، حاتم أنور، إن أهالي إحدى قرى مركز طنطا اليوم عثروا على هذه الحمير المذبوحة والمسلوخة جلودها، لافتا أن المعاينة التي قامت بها مديرية الطب البيطري في واقعة مصرف قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا، أثبتت أخذ الجلود والآذان والذيول للحمير وترك بقية الأجزاء سليمة بما فيها اللحوم.

وكان أهالي قرية محلة مرحوم مركز طنطا، عثروا أيضا خلال الأيام الماضية على 20 حمارا مسلوخا ومذبوحا ليصل، إجمالي الحمير إلى 33 حمارا هذا الشهر.

التالي

منذ ساعتين

“أوميكرون” يتسبب في إلغاء أكثر من 1900 رحلة جوية حول العالم

منذ ساعتين

وفاة 7 مهاجرين وإنقاذ 90 آخرين إثر غرق زورقهم قبالة جزيرة يونانية

منذ 4 ساعات

لبنان..



فرار 7 مساجين من ثكنة أبلح في البقاع

منذ 4 ساعات

دولة تصدر الشاي لإيران مقابل النفط

منذ 6 ساعات

الليرة التركية تسجل أكبر مكاسب إسبوعية

منذ 7 ساعات

إيطاليا تدعم جهود لبنان لإجراء الإصلاحات

منذ 7 ساعات

روسيا تشيد بدور الرئيس الأذربيجاني “الحاسم” في حرب كاراباخ

منذ 8 ساعات

الأمم المتحدة تدرس تقديم 8 مليار دولار لأفغانستان

منذ 8 ساعات

قائد عسكري إيراني: المناورات رسالة تحذير لإسرائيل

منذ 9 ساعات

وفاة 7 إثر غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. مشهد يثير رعب المواطنين للمرة الثانية في أسبوع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. مشهد يثير رعب المواطنين للمرة الثانية في أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).