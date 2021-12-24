الكاظمي يدعو المهاجرين للعودة.. ويحذر من تحول الحوار إلى الابتزاز

2021/12/24 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، على أن الحوار هو الحل لبناء مستقبل يليق بجميع العراقيين، داعيا المهاجرين للعودة إلى البلاد.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال حضوره وقائع قداس أعياد الميلاد المجيدة وتابعه NRT عربية، (24 كانون الاول 2021)، إنه "يجب التفكير في الحياة وكيفية الاستمرار بالأمل"، مؤكدا أن "أعياد الميلاد المجيد أصبحت رمزا، وأن مسيحيي العراق لهم دور كبير ويجب التشجيع على بقائهم وعودة المهاجرين منهم".

وأضاف، أنه "لا خيار لنا سوى الحوار، وأنه الحل لبناء المستقبل للعراقيين"، لافتا الى أن "زيارة البابا كانت مصداقا على أهمية العراق".

واوضح الكاظمي، أن "هناك من حاول تحويل التنوع إلى ضعف، فقد مررنا بظروف صعبة على مدى 17 عاما"، مبينا أنه "لا خيار لنا إلا صناعة الأمل".

وأكد، أن "الحكومة واجهت تحديات كبيرة"، محذرا من "تحويل الحوار إلى الابتزاز".

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