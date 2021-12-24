2021/12/24 | 22:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلق وزير المالية علي علاوي، تصريحا

مفخخا بشأن الموظفين في العراق.

وقال علاوي بحسب صحيفة المدى

البغدادية، انه"بعد 10 سنوات سينهار

النفط للأبد والعراق قد يسرح موظفيه".

وحذر وزير المالية، من خطر ومستوى ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية : العراق قد يسرح جميع موظفيه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية : العراق قد يسرح جميع موظفيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).