اية الله المدرسي: الدستور، ميثاق التعايش بين أبناء الشعب العراقي

2021/12/24 | 22:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا اية الله السيد محمد تقي المدرسي

العراقيين إلى الإحتكام إلى الدستور،

بإعتباره الميثاق الذي صوّت عليه الشعب

العراقي، وحضي بموافقة أغلبية أبناءه،

مشدداً على ضرورة أن يرجع اليه جميع

المختلفين لأنه ال

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