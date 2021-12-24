2021/12/24 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التغير المناخي: تهديد وجودي أم تكبير للأزمة؟

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