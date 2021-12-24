الحكيم من كنيسة ماريوسف: يمكننا تشكيل حكومة خلال أسبوعين

2021/12/24 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، الجمعة، على ضرورة وجود برنامج حكومي لخدمة المواطنين، مشيراً إلى إمكانية تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين.

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وقال الحكيم في كلمته خلال حفل كنيسية ماريوسف، بمناسبة "عيد الميلاد": إنه "كلما أسرعنا بتشكيل الحكومة سنحقق مصالح الناس و نكون أمام فريق حكومي يدير البلاد وتوفير الخدمات وغيرها، ويمكننا تشكيل حكومة في غضون أسبوعين بالتعامل وفق المرونة المطلوبة".

ولفت إلى "أهمية تشكيل حكومة خدومة لشعبها وتحول الخلاف على الانتخابات فرصة".

وتابع، أن "التعطيل يؤدي الى ارتباك بمصالح الناس"، مشيراً إلى "ضرورة التعاطي بسعة صدر والاتفاق على خدمة الشعب وضرورة وجود برنامج حكومي يحقق خدمة الناس".

وخلال الحفل، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، إن أعياد الميلاد أصبحت رمزاً، مشيراً إلى ضرورة عدم تحول الحوار إلى ابتزاز.

وقال الكاظمي خلال كلمته التي ألقاها في كنيسة ماريوسف بمناسبة "عيد الميلاد" وتابعها "ناس" (24 كانون الأول 2021): إن "الحوار هو الحل لبناء المستقبل للعراقيين"، مشيراً إلى أن "زيارة البابا كانت مصداقاً على أهمية العراق".

وأضاف، أن "هناك من حاول تحويل التنوع إلى ضعف، ولا خيار لنا إلا صناعة الأمل"، لافتاً إلى أن "مسيحيي العراق لهم دور كبير ويجب التشجيع على بقائهم وعودة المهاجرين منهم".

وتابع: "مررنا بظروف صعبة على مدى 17 عاماً، حيث واجهت حكومتي تحديات كبيرة".

وفي الشأن الاقتصادي أعلن الكاظمي، "رفع اسم العراق درجتين في التصنيف الائتماني".

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