2021/12/24 | 22:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يوصي خبراء الصحة بمراعاة النظافة عند تحضير الطعام في المطبخ، لكننا قد لا ننتبه أحيانا إلى تفاصيل صغيرة ربما تؤثر على سلامتنا، مثل درجة حرارة الماء الذي نستخدمه لأجل غسل الأواني.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالماء البارد أم الساخن..



ما الحرارة المثلى لغسل الأواني؟ المركز الخبري الوطني.

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