بالجدول.. انخفاض درجات الحرارة بدءاً من يوم غد السبت

2021/12/24 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية التابعة لوزارة النقل، انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد بدءا من غد السبت ولمدة 3 ايام.وذكرت وزارة النقل/ الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم التنبؤ الجوي ، في بيان ، اليوم الجمعة، أنه " بمتابعة مدير عام الهيئة علي محسن هاشم العامري أصدر التقرير الجوي الخاص بأنخفاض درجات الحرارة الذي سوف تشهده البلاد إبتداء من هذا اليوم الموافق 24 كانون الاول 2021 والأيام الثلاثة التي تليه ." واوضح مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب، انه "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد ابتداءً من يوم غد السبت المصادف 25/12/2021 اما المنطقة الجنوبية سوف يكون الانخفاض فيها لمدة يومين الاحد والاثنين وبشكل تدريجي". واشار الى "تسجيل درجات الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية حيث سوف يستمر هذا التأثير لمدة ثلاثة أيام "، مؤكدا إن "كوادر قسم التنبؤ الجوي والشعب المرتبطة به مستمرة على مدار الساعة بمتابعة طقس العراق والتغيرات المناخية التي تشهدها مناطق البلاد كافة بأصدار التقارير التحذيرية والمعلومات الاستباقية".

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