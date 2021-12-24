الانواء الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد بدءا من غد السبت

2021/12/24 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد بدءا من غد السبت ولمدة 3 ايام.واوضح مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب، انه "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد ابتداءً من يوم غد السبت اما المنطقة الجنوبية فسوف يكون الانخفاض فيها يومي الاحد والاثنين وبشكل تدريجي".واشار الى "تسجيل درجات الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية حيث سوف يستمر هذا التأثير لمدة ثلاثة أيام "، مؤكدا إن "كوادر قسم التنبؤ الجوي والشعب المرتبطة به مستمرة على مدار الساعة بمتابعة طقس العراق والتغيرات المناخية التي تشهدها مناطق البلاد كافة بأصدار التقارير التحذيرية والمعلومات الاستباقية"./انتهى7

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