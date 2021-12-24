الحكيم يؤكد انه يمكن تشكيل حكومة في غضون أسبوعين

2021/12/24 | 22:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، انه يمكن تشكيل حكومة في غضون أسبوعين.وقال الحكيم في كلمة خلال قداس ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية مار يوسف :"كلما أسرعنا بتشكيل الحكومة سنحقق مصالح الناس و نكون أمام فريق حكومي يدير البلاد ويوفر الخدمات وغيرها".واضاف"نحن بحاجة الى التركيز على المشتركات أكثر من موارد الاختلاف ومن المعيب ان نعجز عن إدارة الاختلاف وحل مشاكلنا وعلينا ان نبني عراقا واحدا ونكون بارعين في تطمين بعضنا بدلاً من الانقسام والثأر".ولفت الى ان "هناك مشتركات كبيرة مع أخوتنا المسيحيين مؤكدا ان علينا الاعتزاز بالانتماء والتنوع كونه نعمة عظيمة من الله، والمسيحيون في العراق هم جسرنا للعالم المسيحي"./انتهى7

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