2021/12/24 | 22:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v77qHOchbQI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "خطوة صغيرة كبيرة".. ماراثون خاص بمشاركة مئات الأطفال) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "خطوة صغيرة كبيرة".. ماراثون خاص بمشاركة مئات الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).