2021/12/24 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، إن التصريحات البريطانية بشأن قدرة إيران الدفاعية والمناورات، تعتبر تدخلا في شؤون إيران.وقال خطيب زاده: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: بيان لندن بشأن قدرتنا الدفاعية تدخل في شؤونا الداخلية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: بيان لندن بشأن قدرتنا الدفاعية تدخل في شؤونا الداخلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: بيان لندن بشأن قدرتنا الدفاعية تدخل في شؤونا الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).