العراق: مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير مروع

2021/12/24 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، الجمعة، مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث سير.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 كانون الاول 2021)، إن "حادث سير وقع جراء اصطدام سيارتين على طريق (سماقولي) في قضاء كويسنجق".

وأضاف البيان، أن "سائق أحد السيارتين لقي مصرعه، وهو سوري الجنسية وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة"، مبينا أن "سبب وقوع الحادث يرجع إلى فقدان سائق أحد السيارتين السيطرة على عربته التي انحرفت إلى المسار المعاكس".

N.A

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