2021/12/24 | 23:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية

والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة

النقل، اليوم الجمعة، انخفاض درجات

الحرارة في أرجاء العراق خلال الأيام

الثلاثة المقبلة وأنها ستنزل دون درجة

الصفر في المناطق الشمالية.

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