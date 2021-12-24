السكك غاضبة من التجاوزات المتعمدة

2021/12/24 | 23:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت الشركة العامة لسكك حديد العراق،

اليوم الجمعة، امتعاضها إزاء التجاوزات

المتعمدة قرب معبر أم الطبول في بغداد،

من قبل بعض ضعاف النفوس على خطوط السكة و

الاسيجة والمحرمات، الامر الذي من شأنه

ان يسبب ح

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