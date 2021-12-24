الكاظمي يدعو المهاجرين العراقيين للعودة إلى العراق

2021/12/24 | 23:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الجمعة، المهاجرين العراقيين

للعودة إلى العراق، فيما شدد على أن

الحوار هو الحل لبناء مستقبل يليق بجميع

العراقيين.

وقال الكاظمي خلال حضوره قداس ليلة عيد

المي

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