2021/12/24 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيب مدنيين اثنين، الجمعة، جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون باليمن على مناطق في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف باليمن: مقتل سعودي ويمني في قصف حوثي على جازان.. ونحضر لعملية عسكرية موسعة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف باليمن: مقتل سعودي ويمني في قصف حوثي على جازان.. ونحضر لعملية عسكرية موسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).