دولة أوروبية قد تكشف سر تجنب موجة لأوميكرون 

2021/12/24 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن المؤشرات الأولية المتعلقة بأوميكرون في الدنمارك تمنح أسبابا للتفاؤل الحذر بشأن القدرة على الصمود بوجه المتغيرة السريعة الانتشار.

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