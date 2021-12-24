2021/12/24 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة 25 متراً أبو ظبي تشهد رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق 1500 متر حرة رجال أبو ظبي – الزمان بعد سبعة أيام متواصلة أبهرت فيها أبوظبي العالم بمنافسات وفعاليات الرياضات المائية الممتعة، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب الميداليات بتحقيقها 30 ميدالية ( 9 ذهبية، 9 فضية، 12 برونزية)، […]

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