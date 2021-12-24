2021/12/24 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظفر عبادي صوت ريفي عذب تمتد جذوره لقلوب الناس بابل – كاظم السيد علي بهية الكثير من فنانينا رحلوا عن دنيانا، لكن اسماءهم في اذهاننا وفي وجدان الناس مازالت راسخة حتى هذه اللحظات بإبداعاتهم الفنية ، من هؤلاء المبدعين المطرب الراحل مظفر عبادي ..اسم لا يغيب عن أي انسان يحب ويتذوق الغناء الريفي فهو واحد […]

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