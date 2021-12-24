2021/12/24 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترميم لوحة لليلى العطار بغداد – إنعام العطيوي رممت دائرة الفنون العامة لوحة للفنانة ليلى العطار بقياس 110X100 واللوحة منفذة من مواد مختلفة على مادة الخشب وكانت تعاني من اضرار الاتربة وفقدان جزء من احدى اضلاعها الجانبية للعمل، فضلاً عن تعرضها للتقشير النسبي للألوان .وجرت المعالجة من قبل الفنان أسامة جاسم في شعبة صيانة الاعمال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترميم لوحة لليلى العطار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترميم لوحة لليلى العطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).