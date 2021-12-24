البغداديون يترقبون ’الافتتاح الاستثنائي’ لزقاق المتنبي.. المعمار يعلن الموعد

2021/12/24 | 23:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن أمين بغداد، علاء معن، الجمعة، عن إقامة مهرجان احتفالي يوم السبت مساءً احتفاءً بانتهاء أعمال الترميم في زقاق المتنبي ضمن مشروع نهضة بغداد.

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وقال معن في بيان صدر عنه، تلقى "ناس" نسخة منه (24 كانون الأول 2021): إن "الزقاق تم تأهيله بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية ضمن مبادرة تمكين"، مشيراً إلى أن "الاحتفال سيشهد الاعلان عن اطلاق امانة بغداد لمشروع تطوير مهم جديد في بغداد".

وذكر، أن "المهرجان الذي سيكون برعاية دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي سيختصر ضمن حدود زقاق المتنبي على حضور نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين مراعاة للاجراءات الصحية والحرص على التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا مع دعوة الجمهور البغدادي للتواجد في ساحة الرصافي".

وأوضح أن " المهرجان سيتم نقله بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية مع نصب شاشة عملاقة للعرض في ساحة الرصافي".

وتابع، أن "المهرجان يتضمن مسيرة شبابية بالدراجات الهوائية بالتعاون مع منظمة برج بابل دعما لمبادرة (حماية الابنية التراثية في بغداد) تنطلق من نصب الفارابي في ساحة الوثبة التي تم تطويرها مؤخرا وتنتهي عند ساحة الرصافي بالاضافة الى مسيرة للسيارات الكلاسيكية في شارع الرشيد ضمن المقطع الممتد بين باب المعظم وصولا الى ساحة الرصافة ".

وأكد معن، أن "المهرجان يشمل ايضاً عرضا لمسرح الشارع لطلبة اكاديمية الفنون الجميلة من بداية زقاق المتنبي ولغاية مقهى الشابندر مرورا بمعرض للملصقات (البوستر) تحت عنوان (مناهضة العنف ضد النساء والاطفال) مع عرض لمجسمات نحتية لواقع البيئة البغدادية يتبعه عرضا للازياء يضم المراحل التاريخية لحضارة وادي الرافدين والدولة العباسية وصولاً للدولة العراقية الحديثة تنظمه دار الازياء العراقية".

كما يتضمن المهرجان – وفق البيان "فعالية للاوكسترا العراقية في باحة التجمع على ضفاف نهر دجلة قرب تمثال المتنبي بقيادة المايسترو كريم وصفي ليختتم المهرجان بأطلاق الالعاب النارية من جسر الشهداء".

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