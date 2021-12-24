"بلغوا الكاظمي خلي يلزم حدوده".. بهذه الهتافات تظاهر العشرات من عناصر الحشد وسط بغداد

2021/12/24 | 23:25 - المصدر: بغداد اليوم

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"بلغوا الكاظمي خلي يلزم حدوده"..



بهذه الهتافات تظاهر العشرات من عناصر الحشد في ساحة الفردوس وسط بغداد رفضا لقرار برفع صورة ابو مهدي المهندس.

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