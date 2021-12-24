2021/12/24 | 23:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت شرطة البصرة القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة ارتكبوا جريمة قتل في محافظة كركوك.وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان انه وبناء على معلومات دقيقة وبعملية نوعية واستباقية تمكنت مفارز قسم مكافحة اجرام البصرة من القاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة مطلوبين قضائيا الى قسم مكافحة كركوك وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي لارتكابهم جريمة قتل في محافظة كركوك .واشار الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى جهة الطلب./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تلقي القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة ارتكبوا جريمة قتل في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تلقي القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة ارتكبوا جريمة قتل في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).