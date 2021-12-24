الكاظمي يحضر قداس ليلة الميلاد في كنيسة مار يوسف

2021/12/24 | 23:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت وقائع قداس أعياد الميلاد المجيدة بكنيسة مار يوسف، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجرت وقائع قداس أعياد الميلاد المجيد في أجواء روحانية يسودها التآخي والود بين أبناء العراق الواحد من مسيحيين ومسلمين ومن بقية الأديان، في مشهدٍ يسر الناظرين.

هذا وحضر القداس إلى جانب رئيس مجلس الوزراء عدد من رجال الدين والقيادات السياسية والمثقفين وجمع من المواطنين.

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