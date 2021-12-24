2021/12/24 | 23:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x0KqUFMGMsU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. جمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان هذه الليلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. جمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان هذه الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).