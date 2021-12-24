المرور تدعو أصحاب الدراجات النارية لتسجيلها والاستفادة من

2021/12/24 | 23:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مدير المرور العام اللواء الحقوقي

طارق إسماعيل الربيعي، اليوم الجمعة،

أصحاب الدراجات النارية إلى تسجيلها.

وقال الربيعي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه يدعو "كافة اصحاب الدراجات

النارية التوجه

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