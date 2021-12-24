2021/12/24 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالصور..



الكاظمي يحتفل مع عدد من الأطفال المسيحيين في كاتدرائية مار يوسف » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 23:42

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