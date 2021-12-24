"أسوأ موسم من حيث الأرقام".. صحيفة: معايير ميسي تنخفض في 2021

2021/12/24 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المعايير المتعلقة بأداء النجم الأرجنتيني انخفضت منذ انتقاله لباريس سان جيرمان قادما من برشلونة الضيف الماضي.

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