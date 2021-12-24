2021/12/24 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف (العراق),-(أ ف ب) – أعلن محافظ النجف الجمعة تنحيه بعد احتجاجات وانتقادات على خلفية اتهامات بانتشار الفساد في المحافظة، في استقالة هي الثانية من نوعها في العراق خلال يومين.وكان محافظ الناصرية، وهي منطقة فقيرة ومهمشة جنوب الدولة الغنية بالنفط والغاز، قد أعلن الخميس استقالته غداة قمع عنيف لتظاهرات في المحافظة التي تمثل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يقدم استقالته غداة تنحي محافظ الناصرية في خضم احتجاجات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يقدم استقالته غداة تنحي محافظ الناصرية في خضم احتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).