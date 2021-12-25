2021/12/25 | 00:00 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير بين أربيل والسليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/25 | 00:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير بين أربيل والسليمانية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير بين أربيل والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).