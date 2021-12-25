ميشال عون: لبنان في حاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها

2021/12/25 | 00:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن "التغيير بحاجة إلى وقت"، وأن بلاده تحتاج 6 إلى 7 سنوات من أجل الخروج من الأزمة التي تعانيها.

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