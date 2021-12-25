أختيار الدكتور جاسب لطيف الحجامي من ضمن كوكبة رموز الطب العراقي المعاصر

2021/12/25 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت اللجنة العليا لإختيار رموز واعلام الطب عن إختيار الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي من ضمن كوكبة اعلام ورموز الطب العراقي المعاصر .وسوف يتم تكريمه في الملتقى العالمي للأطباء المبدعين وألقاء كلمته في هذا المحفل الدولي./انتهى7

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