"هل أنا في السعودية؟".. احتفالات عيد الميلاد من السر إلى العلن

2021/12/25 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما اقتصر الاحتفال بعيد الميلاد سرا على العمال الأجانب في المملكة وبعض السعوديين المرتبطين بالغرب، لكن المناسبة بدأت تخرج من الظل مع تخفيف السلطات السعودية قواعدها الدينية "المتشددة"، وفق ما ينقل تقرير من صحيفة أميركية.

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