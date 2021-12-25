صور: الكاظمي يشارك في قداس الميلاد بكنيسة مار يوسف

2021/12/25 | 00:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في إحياء قداس الميلاد بكنيسة مار يوسف في العاصمة بغداد.

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