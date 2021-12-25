في قداس الميلاد.. بابا الفاتيكان يوصي بالنظر ’إلى ما هو أبعد من الأضواء والزخارف’

2021/12/25 | 01:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال البابا فرنسيس، إن الناس الذين لا يبالون بالفقراء "يُغضبون الرب"، وحثّ الجميع على أن "ينظروا لما هو أبعد من الأضواء والزخارف" ويتذكروا المحتاجين.

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وأقام البابا قداسا مسائيا بكاتدرائية القديس بطرس لنحو 2000 شخص بسبب قيود كوفيد-19 التي قللت العدد لنحو الخُمس مقارنة بما كان قبل الجائحة.

وتناول فرنسيس في عظته فكرة أن "المسيح ولد بلا شيء".

واضاف "أيها الإخوة والأخوات..



نتأمل ما هو مهم، ما هو أبعد من الأضواء والزخارف الجميلة، نتأمل الطفل".

وتابع ان "المسيح ولد فقيرا وينبغي أن يكون في ذلك تذكرة للناس بأن خدمة الآخرين أهم من السعي لمكانة أو ظهور اجتماعي أو إفناء العمر سعيا لتحقيق النجاح".

كما دعا البابا إلى "أن نعطي كرامة لعمل الإنسان، لأن الإنسان هو سيد العمل وليس عبداً له".

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