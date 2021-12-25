الحلبوسي يهنئ المسيحيين بمناسبة حلول أعياد الميلاد

2021/12/25 | 01:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس تحالف “تقادم” محمد الحلبوسي، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، “كل عام وأهلنا المسيحيون شركاء الوطن بألف خير بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، سائلين المولىالكريم أن يعيدها عليهم وعلى وطننا بالخير والمحبة والسلام”.

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