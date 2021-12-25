فلسفة المشترك الثقافي: نحو مدرسة لدراسات ثقافية عربية مقارنة - حاتم الجوهرى

2021/12/25 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_الجوهرى في لحظة حضارية تتسم بتحديات وجودية خارجية وداخلية ملحة تواجه معظم الدول العربية، ونحن في مستهل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، تقف الثقافة العربية جماهيرا ومؤسسات ونخبة في موقع البحث عن طريق، لأن معظم المقاربات الثقافية العربية تراوح مكانها منذ فترة، وتتمسك في المعظم بفكرة الحنين واستدعاء الماضي والدوران حوله وكأنه عتبة مقدسة، أو طللا من أطلال الشعر العربي القديم.بين الأيديولوجي وال ......





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